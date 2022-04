Prefeitura de #RB anuncia pagamento no sábado

#pagamento

Prefeitura de Rio Branco anuncia pagamento dos servidores do município no sábado

Em tempo: prefeitura encaminha à Câmara de Vereadores PL do reajuste dos servidores

Prefeito de Rio Branco assina Projeto de Lei que reajusta salário dos servidores municipais

Mostrando o compromisso da gestão em valorizar os servidores, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do presidente da Câmara Municipal N. Lima e dos vereadores Raimundo Castro, Samir Bestene, Lene Petecão, Rutênio Sá, Fábio Araújo, Francisco Piaba e Célio Gadelha, assinou, nesta quarta-feira, 20, o Projeto de Lei da reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), dos servidores públicos municipais.

O reajuste é o maior da história, contemplando diversas categorias e foi encaminhado para a votação dos vereadores na Câmara Municipal. “Os vereadores se envolveram nisso, vieram discutir na prefeitura. Todos os sindicatos foram recebidos. A Prefeitura chegou ao ponto principal, o melhor aumento que tivemos nesses 20 anos, o salário mínimo passa do ideal, que era 969 reais para 1.400. A Prefeitura fez a sua parte dentro do limite, para não passar da Lei de Responsabilidade Fiscal”, ressaltou o presidente da Câmara, N. Lima.

“Sempre buscando o melhor projeto para Rio Branco e para os funcionários públicos que merecem esse empenho. O projeto entra hoje na Casa, o presidente disse que já vai começar a trabalhar e vamos fazer o possível para que possamos aprovar o projeto no final de semana”, contou a vereadora Lene Petecão.

“Está de parabéns o executivo e vamos agora discutir na Câmara, e se Deus quiser vai dar tudo certo e a felicidade do servidor vai ser 100%”, pontuou o vereador Rutênio Sá.

“Quem ganha é o povo. Estavam muito tempo parados. Os alunos vão voltar para sala de aula. Com os alunos fora da aula todos saem perdendo, eles estão deixando de estudar e às vezes fazendo coisas que não devem fazer”, contou o vereador Francisco Piaba.

O secretário Municipal de Finanças, Cid Ferreira, enalteceu que, com o pagamento retroativo a janeiro de 2022, a Prefeitura vai fomentar a economia do município. “Com isso vamos estar injetando na economia local em torno de 30 a 31 milhões para o nosso município”, informou o secretário.

Tião Bocalom ressaltou estar muito feliz em poder levar dignidade a todos os servidores. “Estou muito feliz com o que estamos fazendo. Estamos encaminhando a nossa Câmara dos Vereadores o projeto. Estão conosco a nossa base, isso comprova o compromisso que a gente teve de fazer as coisas tudo às claras, com a parceira de todos. Além dos sindicatos, os vereadores também participaram na maioria das discussões, isso resultou no trabalho que estamos encaminhando hoje. Estou feliz porque foi uma discussão que foi de acordo com todo mundo. O que a gente quer é ver as crianças voltando para a escola, os pais mais felizes com isso, porque ninguém aguenta mais essa situação que a pandemia nos impôs”, enfatizou o prefeito.

Estiveram presentes também na coletiva os secretários Municipais da Casa Civil, Valtim José, de Planejamento, Neiva Tessinari, o Assessor Especial de Articulação Institucional, Helder Paiva, e a diretora de Gestão de Pessoas da Secretaria de Gestão Administrativa, Andréa Batista.

