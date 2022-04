Ifac: Contratação de professor substituto

#ifac

Ifac publica novos editais para contratação de professor substituto

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou novos editais para a contratação de professores substitutos por tempo determinado. As vagas são para o Campus Cruzeiro do Sul nas áreas de Biblioteconomia, Matemática, Meio Ambiente e Física e para o Campus Sena Madureira, nas áreas de Informática e Geografia. As inscrições são gratuitas. (..)

A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pela internet com o preenchimento e envio de formulário eletrônico no link https://forms.gle/ Jq9RN7WcGEAkEduz9 junto da documentação citada no edital no período de 19 a 24 de abril.

A relação dos candidatos inscritos será publicada na página do edital no site do Ifac, em 26 de abril.

É possível entrar em contato com a Central de Atendimento pelo endereço eletrônico [email protected] br.

Clique aqui para acessar o edital para professor de Biblioteconomia, Matemática, Meio Ambiente e Física – Campus Cruzeiro do Sul

Acesse a página do edital