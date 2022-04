Expoacre22: Quanto vai custar o show do Safadão em RB?

#safadão

No Maranhão, o presidente do STJ, Humberto Martins, vê ‘lesão à ordem e a economia públicas’ a quantia de R$ 500 mil pela realização do show com o artista Wesley Safadão numa cidade pobre e do interior do estado nordestino. O show foi cancelado numa decisão de um juiz de primeiro grau.

Aqui, na rica capital do Acre, está programado um show do citado artista na Expoacre2022, entre 30/7 a 07/08/2022…Como se sabe, esses shows na Expoacre são normalmente bancados com grana pública…Quanto será pago ao Safadão? Ou esse tipo de informação não será divulgada?

