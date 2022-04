#ex-ministro-pastor

Piada pronta à brasileira…

Arma do ex-ministro da educação dispara acidentalmente no aeroporto de Bsb e uma funcionária da Latam se fere com estilhaços…e o pastor Milton Ribeiro, representante de Deus, anda armado???…Piada pronta brasileira!

— J R Braña B. (@jrbrana) April 26, 2022