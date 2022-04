#coréia

Que empatia da autoridade da República da Coréia, Lim Ki-mo…não existe modo melhor para um estrangeiro agradar um país do que se expressar (no caso, cantar) no idioma nacional…O vídeo já faz um tempo que foi feito, mas vale à pena…assista:

Que cena! que empatia!…embaixador da Rep da Coréia no Brasil cantando em nossa língua a música Evidências… pic.twitter.com/K7SiUjdBUx — J R Braña B. (@jrbrana) April 26, 2022

oestadoacre