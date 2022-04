#br364

-Estão cometendo um crime contra o Acre…

Assista…

JV: ‘Vou lutar pela BR-364’, que está destruída – https://t.co/XoigwDtyOZ — oestadoacre (@Oestadoacre) April 27, 2022

Em tempo: quase 04 quatro anos do Governo GladsonC (que tem o presidente Bolsonaro ao seu lado, maioria da bancada ao seu lado e nada foi feito para pelo menos manter a BR do Fim do Mundo em estado aceitável)

oestadoacre