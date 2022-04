#tragédia

Via TT do jovem Jones Manoel, candidato do PCB ao governo de Pernambuco…

-Venezuela? Cuba? Não. É o centro de São Paulo. O Brasil vive uma epidemia de fome, desemprego e miséria. Em paralelo a isso, os 250 maiores grupos econômicos do país – isto é, a grande burguesia -, seguem tendo lucro recordes.

Em tempo: ‘mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente…A esperança…

Dança na corda bamba de sombrinha…’ (Aldir Blanc)

J R Braña B.