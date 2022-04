Gov GladsonC comemora atacadão do Mercale

#atacadão

-Obra do Atacarejo do Mercale, em Rio Branco. Um investimento privado de R$ 63 milhões e geração de 300 empregos diretos. Como governador, fico muito feliz em ver um investimento desse porte. É sinal de que a economia do estado tem crescido, possibilitando que empresários locais realizem grandes investimentos em seus negócios. Grandes obras significam mais emprego e renda para a nossa gente. Meus parabéns e muito obrigado, especialmente ao empresário Ricardo Leite – Gov GladsonC

oestadoacre