1-Maio: Comemorar o quê….?!

#diadotrabalhador

Vamos comemorar….:

O valor do Salário Mínimo (uma humilhação para as famílias)?

Os milhões desempregados no Brasil (no Acre, a metade da população)?

O preço do gás de Bolsonaro?

O preço da carne de Bolsonaro?

O preço da energia de Bolsonaro (que virou mercadoria para empresa privada explorar)?

A falta de segurança nas ruas e os contratos de milhões sem licitação para empresas ligadas a famílias de integrantes da polícia?

Os baixos salários dos trabalhadores?

A vida boa de somente 20% da população do Brasil?

As famílias desesperadas com seus filhos desempregados?

A inflação que voltou como na década de 80?

O orçamento secreto do governo Bolsonaro e os parlamentares sócios na câmara (incluindo os do Acre) desse governo?

O MEC de Bolsonaro e do ex-ministro-pastor que só atendia os pedidos do presidente para os pastores propineiros?

O preço do litro da gasolina de Bolsonaro, que em vários municípios do Acre já ultrapassou os R$ 11?

A decadência social do Acre e a falta de perspectiva no futuro…?

O desrespeito do governo aos professores, servidores da segurança e da saúde?

Uma campanha eleitoral ao governo onde não apareceu até agora uma proposta cujo foco seja a maioria da população e não meia-dúzia de empresas e empresários?

Comemorar o quê mesmo os trabalhadores assalariados e desempregados?

Este domingo 1º de Maio tem que ser de denúncia…! Pra ver se melhora o nível de consciência…dos mais prejudicados e esquecidos…a função rebelde deste blog, em todas as situações e assuntos – é politizar as coisas…tudo!…porque tudo, especialmente as nossas péssimas condições sociais – é resultado da política e de decisões políticas.

J R Braña B.