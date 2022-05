Dias das Mães: Demora é o que mais irrita no E-commerce

#Diasdamães

Dia das Mães no e-commerce: esperar por aprovação de compras incomoda 43% dos consumidores

Signifyd

Dia das Mães está chegando e o comércio eletrônico tende a manter-se aquecido entre 91% da população que já faz compras virtuais. Mas a verdade é que muita gente deixa as compras para última hora e, no momento de concluir o pedido, quase metade das pessoas (43%) se sentem incomodadas com a espera na análise das transações.

Dentre elas, 29% não gostam de aguardar e preferem que a aprovação do pedido seja confirmada imediatamente após o processo de pagamento ter sido realizado no site. Já 11% se incomodam ao ter que acompanhar atualizações por e-mail ou quando apenas são informados sobre algum problema algum tempo depois da compra online. Estes são alguns dados da pesquisa da Signifyd sobre as expectativas dos brasileiros, realizada este mês, com mais de 600 consumidores (95% de significância e 4,38% de margem de erro).

(…)

