Vaquinha para candidatos pela internet: A partir do dia 15

Como funciona o crowdfunding no financiamento das campanhas eleitorais?

Modalidade de financiamento coletivo foi introduzida pela reforma eleitoral de 2017 e será permitida a partir de 15 de maio

A partir de 15 de maio, partidos e pré-candidatos poderão angariar recursos para campanha via financiamento coletivo na internet, modalidade conhecida como crowdfunding eleitoral ou “vaquinha virtual”. Regulamentadas pela reforma eleitoral de 2017, as doações acontecem por meio de empresas ou entidades especializadas e devem atender aos requisitos dispostos nas Resoluções 23.607/2019 e nº 23.665/2021 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (…)

