#andirá

Numa final de dois tempos distintos e igualdade registrada no placar (1 a 1), o Andirá EC derrotou o Rio Branco nos pênaltis (3 a 1) e se sagrou campeão da Copa Amigos do Bangu, categoria sub-15. O jogo decisivo ocorreu na manhã deste sábado (7), no estádio Florestão, com a presença de dezenas de torcedores nas arquibancadas.(….)

Íntegra, aqui na coluna do Façanha

oestadoacre