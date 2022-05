Bolsonaro volta defender armas (emprego e salário…esquece!)

#armas

Veja, revista

(…) -Nesta tarde, ao falar do preço do combustível, Bolsonaro emendou com frases de aceno ao armamento da população, a fim de exaltar os agricultores que estavam no evento. “Povo armado jamais será escravizado”, bravejou. “Esse governo não teme – muito pelo contrário, fica muito feliz – quando cidadãos de bem e responsáveis buscam comprar uma arma de fogo. (…)

(…)

Em tempo: emprego, moradia, saúde, educação, preço justo para gasolina, diesel, arroz, feijão, energia…dinheiro no bolso das famílias, isso nem pensar…!

Em tempo 2: Lula defende cultura, música…emprego, livros ao invés de armas…assista..

“Nós precisamos da Música, do Cinema, das Artes Plásticas, precisamos de Livros ao invés de armas. A Arte preenche a nossa existência”. No Brasil, dizer o óbvio é sinal de Genialidade. pic.twitter.com/iXzXkVOAPm — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) May 7, 2022

