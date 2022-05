Chapa confirmada: ‘Simplesmente companheiros’

#chapaconfirmada

Simplesmente companheiros!

Sem cerimônias, com a humildade de reconhecer que os desafios do presente são maiores que as disputas do passado. 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/rOAJH5RKoK — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) April 8, 2022

-Os desafios são enormes. E o diálogo será o primeiro passo para enfrentá-los. Para o Brasil avançar e garantirmos a retomada do crescimento com respeito às pessoas.

-Temos uma agenda complexa para enfrentar no pós-pandemia. Nós precisamos mudar para avançar. Mudar para escapar ao retrocesso. Mudar para gerar condições de vida decente para nossa gente.

-É tempo de buscar convergências entre os que não admitem outra estrada que não a democracia para enfrentar os problemas do país que são muitos e são inadiáveis.

–Temos um único objetivo: bem servir o povo brasileiro. Por isso eu convido a todos vocês a participarem dessa união com @LulaOficial em defesa da democracia e trabalhando a favor do Brasil!

(Geraldo Alckmin)

