Dia das Mães…Para todas as mães

#diadasmães

Gabriela Mistral – Poeta chilena

Mi madre era pequeñita

como la menta o la hierba;

apenas echaba sombra sobre las cosas, apenas,

y la Tierra la quería

por sentírsela ligera

y porque le sonreía

en la dicha y en la pena.

E porque sorria (no caso da minha mãe, a Terra sorrir) na alegria e na tristeza..

Em tempo: já passei esse poema a meus alunos do Ensino Médio (componente curricular: Español)

Em tempo 2: o novo presidente do Chile, Gabriel Boric, usou hoje esse poema para saldar as mães do seu país…o que faço aqui também.

J R Braña B.