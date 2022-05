#bomdia

Jair Bolsonaro vai terminar seu mandato em dezembro de 2022 como o primeiro presidente, desde o Plano Real, a deixar o salário mínimo valendo menos do que quando entrou. Nenhum governante neste período, seja no primeiro ou segundo mandato, entregou um mínimo que tivesse perdido poder de compra.(…)(OGlobo)

Em tempo: mas no Acre a maioria não se importa com isso…mesmo que metade da população viva hoje na penúria…aqui, Bolsonaro ainda segue com a preferência eleitoral…

