Pres. da Aleac participa de entrega de obras em Assis Brasil

aleac

Presidente da ALEAC participa da entrega de obras nos 46 anos de Assis Brasil

Convidado pelo prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, o presidente da Assembléia Legislativa Nicolau Júnior participou na tarde desta sexta-feira (13), da abertura das comemorações dos 46 anos do município. Nicolau foi recebido pelo prefeito no início da tarde quando tiveram uma breve reunião. No encontro, Jerry agradeceu o apoio que sua gestão recebeu e vem recebendo do legislativo estadual.

“ Aqui de público quero agradecer ao presidente Nicolau Júnior que todas as vezes em que o procuramos em busca de ajuda para resolver questões de interesse do município nos atendeu. É um grande político, que igual ao governador, nunca colocou a questão partidária acima da coletividade “, observou Jerry.

Para celebrar em grande estilo a data, o governador entregou o prédio da CIRETRAN e o novo posto da Secretaria da Fazenda, além da nova delegacia e da revitalização do Quartel da PM.

O presidente agradeceu o convite e a acolhida e garantiu ao prefeito que a Casa do Povo vai continuar de portas abertas para destravar as pautas que beneficiem os municípios.

“Eu estou extremamente feliz em participar de um momento tão importante para a história de Assis Brasil. Veja que só hoje o governador entregou quatro obras. Mais uma prova de que o governo trabalha pelo povo. O Jerry é um dos mais atuantes prefeitos do interior do Acre por isso tem conseguido as parcerias que resultam em investimentos. Deixo aqui meu abraço e desejo um feliz aniversário para Assis Brasil “, comentou.

(aleac)

oestadoacre.com