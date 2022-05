Prefeitura de #RB e indústria de madeira fazem acordo de cooperação

cooperação

Prefeito recebe deputada Vanda Milani, que anuncia investimentos e parceria colaborativa com a Agrocortex

A deputada federal Vanda Milani fez uma visita, na manhã desta segunda-feira, 16, ao prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, para apresentar investimentos para o município.

“Fizemos uma emenda extra de 4 milhões de reais para a saúde da prefeitura, que será utilizada para vans odontológicas e também para a zoonose, para que cães e gatos que estão na rua, sejam castrados e tenham veterinários para esse trabalho. Ajudando a prefeitura nós estamos ajudando a população e acredito que essas vans odontológicas vão servir na capital e também na zona rural”, informou a deputada.

Além dos recursos foi anunciada a assinatura de um termo de cooperação entre a prefeitura de Rio Branco e a indústria de madeira Agrocortex, localizada em Manoel Urbano, doando madeira para lenha e reparos de passarelas e playgrounds.

De acordo com o prefeito, Tião Bocalom, as madeiras virão para a prefeitura apenas com o custo do frete: “Com essa parceria que a gente vai estabelecer, teremos madeira para fazer algumas pontes e também para revitalizar e construir alguns parquinhos para as crianças. Temos muitas demandas na questão das passarelas e que a gente vai fazer todo esse trabalho já a partir deste ano”, enfatizou Tião Bocalom.

Fátima Oliveira, representante da Agrocortex falou sobre a importância dessa cooperação: “Viemos trazer essa boa notícia para o prefeito Tião Bocalom onde estamos ajudando a prefeitura e a indústria fazendo o seu social, de Manoel Urbano mandando para várias prefeituras e estava faltando a prefeitura de Rio Branco. Hoje viemos com a deputada Vanda, trazer essas boas novas para o prefeito Bocalom”, concluiu Fátima.

