Mutirão de Cirurgias: Nicolau destaca parceria governo e Aleac

aleac

No lançamento do mutirão de cirurgias, deputado Nicolau Júnior destaca parceria entre governo e Aleac

Cinco mil pessoas que estão na fila de espera por cirurgias eletivas na redes estadual de saúde vão entrar no centro cirúrgico nos próximos seis meses Na manhã desta terça-feira (17), o governador Gladson Cameli, a secretaria de saúde Paula Mariano, o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva e o presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, lançaram o mutirão de cirurgias que começa ainda esse mês.

Pelo cronograma serão realizadas cirurgias vascular, urologia, ginecologia, vascular, otorrinolaringologia, pediatria, mastologia, cabeça e pescoço.

“Estou ansiosa porque finalmente vou sair da fila de espera”, comemorava a autônoma Rosely Oliveira, de 43 anos, que mora na cidade do Povo e aguarda o procedimento desde 2018.

Depois de assinar o termo de autorização para as cirurgias, o governador Gladson fez questão de agradecer ao apoio que recebeu da Assembléia Legislativa para a realização dos procedimentos.

“ O apoio da Assembléia é de cem por cento. O deputado Nicolau Júnior em particular tem sido um mais do que um parceiro, um amigo da saúde. Sou grato a todo o apoio que ele tem nos garantido”, disse.

O presidente da ALEAC agradeceu a manifestação do chefe do executivo e assegurou que todas as ações do Estado terão o apoio do parlamento estadual.

“Estamos alinhados com o governo porque as ações estão acontecendo. Atuei diretamente para que esse mutirão acontecesse e hoje estou muito feliz em participar do evento que homologa essa iniciativa”, disse o deputado.

(aleac)

oestadoacre.com