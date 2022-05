Nova frota de 18 caminhões de lixo para Rio Branco

frota

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do senador, Sérgio Petecão e dos vereadores Joaquim Florêncio, Antônio Moraes e Lene Petecão, tomou café da manhã, nesta terça-feira, 17, na sede da empresa Limpebras, com os garis, responsáveis pela coleta de lixo domiciliar na capital, em comemoração ao dia nacional dos garis, comemorado no dia 16 de maio.

Na ocasião foram apresentados a nova frota de caminhões e demais equipamentos, que entrarão em atividade para melhorar, ainda mais, o serviço de coleta da cidade. No total serão 34 novos equipamentos, entre eles, 18 caminhões, zero km.

O prefeito parabenizou os garis. “A gente vem aqui para dar um estímulo maior a esses guerreiros que vão para as ruas e que cuidam da nossa cidade, que cuidam da nossa saúde. No momento que você mantém a cidade mais limpa, você vai ter mais saúde. E tendo mais saúde, evidentemente você tem mais vida” (…)

