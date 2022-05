Pena maior para injúria racial em eventos esportivos e no humor

racismo

Senado

(Com a proposta, a ofensa motivada por cor, raça e etnia passa a ser imprescritível e inafiançável)

O crime de injúria racial terá penas aumentadas quando for praticado em eventos esportivos ou culturais e para finalidade humorística. O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (18), projeto de lei com esse objetivo (PL 4.566/2021), que volta para a Câmara dos Deputados.

O texto eleva a pena para 2 a 5 anos de reclusão nas situações que especifica. Atualmente, o Código Penal estipula a pena de 1 a 3 anos de reclusão para a injúria com elementos referentes a raça, cor, etnia, religião e origem.

oestadoacre.com

