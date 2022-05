Acre recebe 55 milhões do Pré-Sal

pre-sal

Estados e municípios receberam, nesta sexta-feira (20), repasse de R$ 3,67 bilhões do Governo Federal pela arrecadação com o leilão da segunda rodada da cessão onerosa. Na próxima terça-feira (24), os entes da federação recebem outra transferência, no valor de R$ 4 bilhões, totalizando R$ 7,67 bilhões.

O leilão foi realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em dezembro do ano passado. Apenas com os bônus de assinatura pelos volumes excedentes de petróleo dos campos de Sépia e Atapu, que ficam na Bacia de Santos, a União arrecadou R$ 11,1 bilhões. Além disso, estão previstos investimentos de cerca de R$ 204 bilhões pelas empresas que arremataram os dois blocos. (…)

Distribuição do repasse normal:

Estados – R$ 1,67 bi;

Municípios – R$ 1,67 bi;

Rio de Janeiro – R$ 334,2 mi.

Partilha da transferência adicional:

Estados – R$ 3 bi;

Municípios – R$ 1 bi.

