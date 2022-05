bom dia

Um novo bilionário no mundo a cada 30 horas, enquanto um 1 milhão de pessoas entra na linha de pobreza. Este é o resultado de estudo da Oxfam (uma ONG fundada no Reino Unido na década de 40, cuja sede hoje é no Quênia, na capital Nairóbi) divulgado no dia em que começa o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça

Nessa lógica o mundo não tem como dar certo…

Post scriptum: Ricardo Feltrin (Folha-Uol): Record pune funcionárias e demite por fotos sensuais no instagram.