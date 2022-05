mulher

(…)

Em tempo: votação do impeachment fraudulento de Dilma Rousseff, a primeira mulher presidenta da república do Brasil….como votou a senadora Simone Tebet? Contra a mulher Dilma, que não cometeu nenhum crime para ser tirada do poder.

J R Braña B.

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)

PS: Antagonista: MP investiga contratação de show do cantor sertanejo (Gustavo Lima) por 2ª cidade mais pobre de Roraima; total equivale a 266 vezes o teto da Lei Rouanet.