Energisa já é um banco…(com 300 mil clientes)

A própria Energisa explica ampliação e sua financeirização….

(Fintech do Grupo Energisa já tem mais de 6 mil contas abertas em

cidades sem agências bancárias)

Energisa – Com pouco mais de um ano no mercado, a Voltz já possui mais de 300 mil clientes espalhados pelos 11 estados onde a Energisa atua. Oferece, mesmo em áreas distantes dos grandes centros, soluções financeiras para pessoas físicas que não tinham acesso a agências bancárias em suas cidades. A prova de como isso tem dado certo é que a fintech, que nasceu dentro do Grupo Energisa, foi escolhida entre as três finalistas no Prêmio FIDinsiders 2022 na Categoria “Soluções Financeiras para Fomento da Diversidade e Inclusão”, depois de concorrer com outras 1.298 Fintechs. (…)

(energisa)

Em tempo: e pensávamos vamos que ela vivia apenas das caras contas de energia que os consumidores são obrigados a pagar…

Em tempo 2: estamos todos sob o cerco dos bancos…alguns disfarçados até então…

Em tempo 3: tema para o professor de economia, José Porfiro, quarta-feira, em oestadoacre, live (20h)

JR Braña B.

