Toniquinho lenda: Presidente da CBF (leia portaria)

cbf

08 dias no comando do futebol do Brasil

Nesta quinta-feira (26), o Vice-Presidente Antônio Aquino Lopes foi designado para exercer a Presidência da CBF durante a viagem do Presidente Ednaldo Rodrigues ao exterior. Nos próximos dias, o dirigente cumprirá uma agenda institucional representando a entidade na Europa e, por isso, deixou a confederação sob responsabilidade de Aquino entre os dias 26 de maio e 2 de junho. (…)

A portaria completa com a nomeação (em pdf)

(…)

RESOLVE:

1. Designar o Vice-Presidente Antônio Aquino Lopes para exercer a Presidência da

CBF no período de 26 de maio de 2022 a 02 de junho de 2022. (…)

Em tempo: Toniquinho, o imperecível

