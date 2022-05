CNC: Melhora otimismo do comércio

comércio

CNC

Crescimento das vendas acima do esperado injeta otimismo no comércio

Icec alcança o maior patamar desde dezembro de 2021, com avanço em todos os componentes

O otimismo dos comerciantes ganhou força em maio, segundo o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), após o volume de vendas no varejo apresentar altas consecutivas e surpreendentes. O indicador atingiu 120,2 pontos, o maior nível desde dezembro de 2021, com variação positiva de 5,7%, na passagem mensal, e alta ainda maior, em comparação a maio de 2021, de 31,6%.

O índice em que o comerciante avalia as condições atuais retornou à zona favorável ao alcançar 102,2 pontos, o maior nível desde abril de 2020. Já o índice Expectativas do Empresário do Comércio apontou o primeiro avanço, de 3,7%, após quatro meses consecutivos de queda.

(…)

(CNC)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)

PS: Às vésperas das eleições, Jair Bolsonaro afirmou que pretende recriar o Ministério da Indústria e Comércio, extinto por ele no início do mandato (CBN)