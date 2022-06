Agora você paga Uber com Pix

uber

Divulgação Uber

Para que sua viagem seja direcionada para um motorista parceiro, o pagamento deverá ser feito antes do início da viagem – da forma mais segura possível, claro. O pagamento é feito em nossa plataforma, utilizando o código informado no aplicativo. Atenção: quando o PIX for confirmado, não será possível alterar o método de pagamento.

Mas não se preocupe: se precisar cancelar a viagem por algum motivo, você receberá o reembolso do valor diretamente na sua conta bancária. Bom né?

