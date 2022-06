GladsonC vai prejudicar finanças do Acre para agradar Bolsonaro

bolsonaro

Nenhum governador sensato do Brasil está de acordo com essa proposta politiqueira/eleitoral de Bolsonaro que, por não assumir que sua política de preços dolarizados dos combustíveis é a responsável pelos preços absurdos da gasolina, diesel e gás – vai sacrificar as finanças dos estados com a promessa de ressarcir o que for perdido com a redução do ICMS…GladsonC, governador do Acre, vai cair nessa lorota do seu mito, mas sabe que é lorota….traduzindo: sua excelência pensa só nele mesmo e na sua reeleição…as finanças do estado que se….

Em tempo: na sexta-feira, Bolsonaro entregou a Eletrobras (o Brasil não terá mais comando sobre a maior empresa de energia da América Latina)…vai depender de outros controladores, que nem brasileiros serão…

Em tempo 2: o que Bolsonaro fez pelo Acre em 3 anos e meio de mandato?

J R Braña B.

