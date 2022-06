Bom dia! Cobertores em escolas…

cobertores

Bom dia!

@JJRC800 (TT)

This is a photo of American school children practicing life-saving drills with “bullet-proof” blankets… And not one American of note has stood up and asked “Are we fucking insane?”

(Esta é uma foto de crianças de escola americana praticando exercícios salva-vidas com cobertores ‘à prova de balas’… E nenhum americano de nota se levantou e perguntou ‘Nós somos loucos?’)

Em tempo: não seria mais inteligente, sensato e tudo mais pôr fim à venda de armas em lojas, supermercados, botecos e proibir andar armado no país…???

(colaborou enviando esta imagem ao blog o professor Porfiro)

J R Braña B.

PS, Brasil: foram encontrados os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips…eles estavam desaparecidos há uma semana na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas. A informação foi dada pela mulher de Dom, Alessandra Sampaio, informa o G1)

