Petecão responde ataque na rede…

Postagem na rede social faz ataques ao senador Petecão, ao prefeito Bocalom (RB), ao vice-governador Rocha e até Jorge Viana entrou na lista.

A resposta do senador Petecão:

‘O DESESPERO DE UM GOVERNO MENTIROSO

A Mentira só prevalece, enquanto a verdade não chega. Após o vazamento do áudio da diretora do Huerb, encaminhado à secretária estadual de Saúde, mostrando a vulnerabilidades das crianças que precisam de assistência nos hospitais e a incompetência dos atuais gestores da Saúde do Acre, causou comoção social pela angústia dos profissionais de saúde.

No entanto, a equipe governamental, em vez de buscar soluções para os problemas graves que assolam o nosso Acre, prefere escalar os seus capangas, nomeados em cargos comissionados do governo, para atacar e responsabilizar, de forma leviana e torpe, os que vão enfrentar e tirar este governo desgovernado nas eleições de outubro próximo.

Repúdio veementemente tais acusações e peço que o Ministério Público e o Conselho Tutelar façam uma sindicância para apurar e punir os irresponsáveis que estão deixando as nossas crianças morrerem sem assistência médica nos hospitais do nosso Acre. Deixo aqui minha solidariedade a todos os pais e familiares que perderam suas crianças vítimas dessa doença e vítimas do descaso desse governo.’

(Sen Petecão)

