Bom dia! Quanto será a perda de arrecadação do Acre?

Com a redução de 25 para 17% na alíquota do ICMS para os combustíveis, de quanto será o rombo nos recursos da saúde e educação?

Será de muitos milhões…em SP, o rombo anunciado pelo governo paulista será de 4,4 Bi

O preço do combustível por lá até já reduziu 0,40 centavos (não se manterá porque a dolarização não permitirá) e aí, talvez, a maioria comece compreender que o problema é, sim, do governo federal, de Bolsonaro e Paulo Guedes.

E vai valer para o Acre também…

Em tempo: evidente que a redução da alíquota do ICMS é uma coisa boa ao consumidor…menos impostos é sempre melhor…mas não vai resolver o problema do preço (em Dólar) do combustível.

