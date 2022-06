Não foi bondade: 80% foram repasses obrigatórios

obrigatórios

Pelo menos 20Bi (80% dos 25) foram repasses constitucionais…obrigatórios serem repassados ao governo do Acre…portanto…

Em tempo: por esse raciocínio, o Lula enviou pelo menos o dobro quando foi presidente (02 vezes)…e nem estou pondo na conta os recursos da BR-364 e todas as pontes até o Juruá, a partir da ponte do Caeté, em Sena.

Em tempo 2: Bolsonaro não fez nada pelo Acre…a grana que veio extra foi a do Covid-19 e assim mesmo à força porque o presidente trabalhou contra a saúde dos brasileiros ao atrasar em um ano a compra das vacinas…

Em tempo 3: como o governo GladsonC é ruim de gestão (mesmo com recursos) ele não vai falar nada sobre isso…Aliás, com a redução do ICMS no combustível (maior arrecadação pro tesouro local) o Acre vai ver o que bom pra tosse…(saúde e educação, especialmente)…mais um presente de Bolsonaro!

J R Braña B.

