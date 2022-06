Água: ‘Até OUT teremos noção dos lençóis freáticos no 2º Distrito’

água

Prefeitura garante recursos para estudo que irá identificar lençóis freáticos com água de qualidade no Segundo Distrito

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom está em Brasília onde participa de reuniões para resolver definitivamente o problema da água na capital acreana.

Na tarde desta terça-feira, 28, acompanhado da secretária de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Turismo e Inovação, Neiva Tessinari, da coordenadora do Projeto de Habilitação Popular, Suziane Rebouças e da senadora Mailza Gomes o prefeito esteve na sede do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) para firmar a parceria que irá permitir a realização de um estudo para confirmar a existência de lençóis freáticos com água de qualidade, no Segundo Distrito.

De acordo com o diretor presidente da CPRM, Esteves Colnago é muito importante saber se há água de qualidade no subsolo da capital acreana.

“Água de qualidade existe. Nós precisamos encontrá-la e buscá-la e nós estamos aqui com uma equipe de profissionais muito dedicados e interessados em descobrir. São muito experientes, conhecem muito bem o trabalho que realizam e vamos oferecer um resultado muito especial”, informou Colnago.

Os recursos foram garantidos por Mailza Gomes, por meio de emenda parlamentar. A senadora agradeceu toda a equipe da CPRM pela disposição em ajudar Rio Branco. “Agradeço ao senhor Esteves por estar nos recebendo e também por estar garantindo esse serviço que será realizado em Rio Branco”.

O prefeito Tião Bocalom enfatizou que desde o ano passado a prefeitura vem tentando fechar essa parceria e que agora deu certo. “Estamos muito felizes por estarem assegurados esses recursos no orçamento da CPRM. Acreditamos que lá pelo dia 15 de julho essa equipe esteja embarcando para Rio Branco para iniciar os trabalhos. Esperamos que até o final de outubro a prefeitura já tenha uma noção se existe ou não outros lençóis sobre o Aquífero Rio Branco”, concluiu.

(PMRB)

