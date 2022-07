Sena: Programa ‘Sorriso Show’ celebra 21 anos

sorriso

Programa “Sorriso Show” celebra 21 anos no ar, em Sena Madureira; Vários prêmios estão sendo sorteados

Divulgação

O programa “Sorriso Show”, apresentador pelo radialista Dirley Nascimento, o Sorriso, está em clima de comemoração. É que neste mês de julho, celebra 21 anos no ar, sendo marcado pela boa música, informação e entretenimento aos ouvintes de Sena Madureira.

Natural de Manaus (Amazonas), Sorriso show começou sua trajetória no rádio local pela Rádio Comunitária Dimensão FM, em 2001. Atualmente está atuando na Rádio Avalanche FM 102,7 MHZ, onde apresenta o programa das 9 horas às 11 horas da manhã, programa este com grande audiência em Sena Madureira. “Só tenho que agradecer a Deus, à minha família e aos nossos ouvintes por esses 21 anos de trabalho e muita dedicação. Foram anos de muitas conquistas e também de muitos aprendizados. Que Deus continue nos abençoando”, frisou.

Para comemorar com os ouvintes essa data importante, Sorriso está realizando diariamente uma programação com o sorteio de vários prêmios. No final do mês de julho, serão sorteados também prêmios em dinheiro: 20 pix de 50 reais.

