Bocalom: ‘Compras vão aquecer economia e gerar empregos’

Prefeito de Rio Branco assina decreto que facilitará compras diretas das empresas locais gerando emprego e renda

O prefeito Tião Bocalom, assinou, na manhã desta quarta-feira, 6, decreto governamental que irá facilitar as compras do executivo, diretamente das empresas de Rio Branco. Em coletiva à imprensa, com a presença de empresários locais, da Fieac e do Sebrae AC, o prefeito explicou que o objetivo do decreto é fazer com que os recursos de Rio Branco fiquem na cidade, nas empresas do município, reduzindo, assim, as desigualdades e fomentando a geração de emprego.

“Eu não tenho dúvida que isso vai aquecer a economia local, vai gerar muitos empregos e a gente vai poder melhorar a vida de muita gente”, afirmou.

O presidente da Fieac em exercício, João Paulo de Assis, falou sobre a importância do decreto. “Quando você prioriza as indústrias locais, o setor produtivo local, todas àquelas compras do poder público ficam aqui, gerando emprego aqui”.

Ao ouvir os agradecimentos de diversos empresários locais, o prefeito reforçou que essa lei de compras governamentais existe há nove anos, mas que nunca havia sido regulamentada. “Eu fico feliz em poder ouvir os agradecimentos dos empresários, por tomar essa posição de regulamentar uma lei que estava na gaveta há nove anos. Vamos continuar trabalhando porque nós queremos cuidar de gente”.

Cláudio Araújo, gerente de atendimento do Sebrae, comemorou a assinatura do decreto. “Todos os 22 municípios do estado têm essa lei, mas não regulamentam, não colocam ela em prática. A nossa grande luta era essa, e hoje conseguimos alcançar esse objetivo. Que essa lei de compras governamentais saia do papel e vá efetivamente para o cidadão, que é quem precisa mais”, finalizou.

Estiveram presentes na coletiva, os secretários Municipais Valtim José (Casa Civil), Joabe Lira (Cuidados com a Cidade), Cid Ferreira (Finanças e Infraestrutura), Nabiha Bestene (Educação) e o Assessor Especial de Articulação Institucional, Hélder Paiva, entre outras autoridades.

