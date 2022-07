Renan a Ciro: ‘Não tenho nada a ver com suas pontas’

ciro

Praticamente todos os dias Ciro Gomes, candidato a presidente pelo PDT (metade do partido já se bandeou para Lula) chama o senador Renan Calheiros de tudo que não presta…o menor adjetivo é ‘ladrão’.

Ciro Gomes há duas horas:

-Imagina os militantes do PSOL agora tendo que explicar a roubalheira de Renan Calheiros, de Sérgio Machado e de Geddel Vieira Lima que Lula estava e está agarrado hoje? Isso destrói uma democracia.

Renan Calheiros respondeu há 60 minutos insinuando…leia…:

-Ciro Gomes, mais uma vez não tenho nada a ver com suas pontas. Acredite, deixe de emprenhar pelos ouvidos. Com o passar dos anos elas diminuem, talvez no seu caso não desapareçam totalmente mas ficarão imperceptíveis a olho nu.

ET: ???????

J R Braña B.

