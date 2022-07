certidão

Gov do Acre

Direitos Humanos entrega certidões de nascimento e casamento para a população

A Divisão de Promoção do Registro Civil e Documentação da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) está realizando a entrega de mais de 50 certidões de nascimento e casamento solicitadas em ação na Escola Leôncio de Carvalho, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

(…)

