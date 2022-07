Petecão: Agenda no Caquetá (v)

petecão

Petecão, pré-candidato ao governo do Acre

-Tivemos o prazer de visitar os amigos da vila Caqueta, onde participamos do arraial da comunidade. Também fomos abraçar vários apoiadores nossos que moram naquela região. Em seguida participamos do “Costelão”, em Acrelândia, evento promovido pela Associação de Pecuaristas do município. Na ocasião participamos dessa grande confraternização com o setor produtivo dessa região do Acre, levando a nossa mensagem de fé no futuro do Acre.

