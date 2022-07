Preço do combustível: Com ICMS e sem

combustível

Pra entender definitivamente

Não seja otário. O ICMS nunca foi o problema principal do alto preço do combustível…o real problema é o preço atrelado ao mercado internacional, que é cotado em Dólar…e o brasileiro paga o preço em Dólar com petróleo produzido no Brasil…petróleo nacional e o povo pagando em Dólar…veja a tabela e nunca mais se engane com as mentiras de Bolsonaro

Preço com ICMS e sem ICMS

Em tempo: e o governo bolsonarista GladsonC não tem coragem de explicar isso à população…prefere pôr o Estado em risco com os milhões que serão deixados de arrecadar até o final do ano.

J R Braña B.

