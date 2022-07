fique sabendo

Blog do Noblat

-Já escrevi isso antes. Que saudade do tempo em que se falava do impeachment de Bolsonaro. Parabéns a todos os envolvidos. São cúmplices do presidente mais criminoso de nossa história.

