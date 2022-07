Nota da Sesacre: 6⁰ caso suspeito de ‘varíola do macaco’

Nota

Sesacre

Nota Pública sobre a 6º notificação de caso suspeito de monkeypox no Acre

O Acre registrou o 6º caso suspeito da doença de monkeypox. O paciente é um homem de Cruzeiro do Sul, que apresentou vesículas (bolhas), pústulas (bolinhas), febre de 39°, cefaleia (dor de cabeça), astenia (fraqueza), e adenomegalia (aumento dos linfonodos do pescoço) no primeiro dia de sintomas.

O rapaz, que é casado com uma mulher indígena e trabalha em um comércio em área indígena no município de Feijó, relata ter tido contato com viajantes de outros países há três meses e outras cinco pessoas do estado de Minas Gerais, não tendo contato físico direto com eles.

