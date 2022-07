Piada pronta: Turismo de negócios aquece economia…

piada pronta

Turismo de negócios tem aquecido economia acreana





O turismo no estado do Acre retomou o seu crescimento com a participação da parcela popular que já se vacinou, possibilitando a realização de eventos.

Com a diminuição do impacto causado pela pandemia nos anos de 2020 e 2021, período que inviabilizou a movimentação de viagens turísticas, o ano de 2022 mostra, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um crescimento nas cadeias do trade de Rio Branco e em outros municípios, como Expojuruá, Novenário, Festival do Açaí, entre outros, conforme explica a técnica da Secretaria Estadual de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Rita Ramos.

(…)

Em tempo: o único dado precário do press-release é da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Acre (ABIH) e proprietário do Nobile Suites Gran Lumni Rio Branco, Carlos Simão, que diz que ‘o turismo de negócios no Acre teve um crescimento de 80%’ (…)

Em tempo 2: trade….cadeias de trade…(durma com um barulho desses)

Em tempo 3: Acre, 50% da população vive na miséria….fonte IBGE e está a olhos vistos nas ruas. nos municípios e nas periferias…

J R Braña B.

