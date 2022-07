sacrifício

Em tempo: sacrifício de pai/mãe para sobreviver a família não é glamour…é sacrifício!…É injustiça social da qual milhares de pais/mães são submetidos…e não deveria ser um sacrifício reunir as necessárias condições para encaminhar os filhos no Acre e no Brasil…deveria ser um direito elementar….

J R Braña B.

