Procuradores pedem investigação contra Bolsonaro (Acre assinou)

procuradores

Inclusive o procurador do Acre assinou o documento….

OGlobo

Grupo de 43 procuradores diz que conduta de Bolsonaro ‘afronta’ democracia e pede a Aras abertura de investigação

Ofício encaminhado ao procurador-geral da República afirma que ação do presidente pode configurar ilícito eleitoral e abuso de poder

O ofício foi assinado pelo procurador federal dos direitos do cidadão Carlos Alberto Vilhena, que foi nomeado por Aras para a função, e por 42 procuradores regionais dos direitos do cidadão das 27 unidades da federação, responsáveis pela atuação na área dos direitos humanos e em defesa dos direitos fundamentais. O grupo afirma que a conduta do presidente “afronta e avilta a liberdade democrática” e pode configurar ilícitos eleitorais decorrentes do abuso de poder.

(…)

E mais: delegados da Polícia Federal e peritos criminais federais divulgam nota em conjunto. Eles manifestam TOTAL CONFIANÇA no sistema eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas

Em tempo: há um deficit muito grande no Brasil na compreensão mesmo sobre a necessidade da defesa da democracia…

J R Braña B.

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)