Fundhacre: 90 cirurgias já foram realizadas

mutirão

Gov do Acre

Mutirão de cirurgias na Fundhacre inicia procedimentos de postectomia



O mutirão de cirurgias que acontece na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) teve início na especialidade de urologia, com os procedimentos de vasectomia. Até o momento já foram realizadas 89 intervenções, e nesta terça-feira, 19, a unidade hospitalar iniciou as cirurgias de postectomia.

“Essa é uma iniciativa muito boa, um processo rápido. A equipe é bem acolhedora. Estou um pouco nervoso, porém muito feliz”, destacou o paciente Abrahão Vitor da Frota Silva, que se encontrava há 2 anos na espera para retirada da fimose.

A cirurgia de fimose, também chamada de postectomia, tem como objetivo retirar o excesso de pele do prepúcio do órgão genital masculino e é feita quando as outras formas de tratamento não apresentam resultados positivos no tratamento da doença.

Ao todo, 13 pacientes passaram pela sala de pequenas cirurgias, totalizando, até o momento, 102 procedimentos na especialidade de urologia.

(governo do Acre)

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)