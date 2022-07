Petecão: ‘Vou disputar o Gov do Acre até com o Papa’

papa

‘O Petecão conhece e entende das dores do povo’

Sérgio Petecão, que encerrou sua caravana pelos municípios neste primeiro momento, reunindo ideias e sugestões para um plano de governo – disse nesta tarde a oestadoacre que a sua candidatura será a grande surpresa desta eleição no Acre.

-Até agora ninguém andou e falou mais com as pessoas nos 22 municípios do que o Petecão. Estou ouvindo as dores do povo e o Petecão entende das dores da nossa população – disse e acrescentou:

-Serei (a partir de sábado) o candidato do povo. Se o Papa Francisco vier amanhã aqui e registrar no TRE a sua candidatura ao governo, mesmo assim o Petecão vai disputar o governo com ele. Porque não vou decepcionar os milhares que estão acreditando em mim. Se vencer as eleições vou fazer o governo mais humano, popular e próximo do povo que este estado já viu.

A convenção para homologar a candidatura de Petecão é no sábado, 17h, no Sesc, ao lado do Teatrão.

