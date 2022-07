Verdes já têm JV como candidato a governador

verdes

Lideranças cascudas do Partido Verde estiveram na noite de quarta reunidas por 2h com Jorge Viana cobrando que ele seja o candidato ao governo pela Federação+PSB.

A pressão do PT, PCdoB e PV na cabeça de JV neste último mês tem sido intensa. Os Verdes inclusive fizeram distribuir uma nota onde pedia que Jorge Viana considerasse a necessidade política de abdicar da candidatura ao senado para postular o Palácio Rio Branco.

Ninguém no PV acredita que uma chapa com Jorge Viana na cabeça para o governo do Acre não se concretize.

Esperar até segunda para ver.

Em tempo: César Messias: ‘Jorge Viana acena com candidatura a governador’

J R Braña B.

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)