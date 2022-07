PCdoB e PV defendem apoio a Petecão

petecão

Pelo menos parte do PCdoB e do Partido Verde defendem o apoio explícito ao candidato do PSD ao governo, Sérgio Petecão.

A recusa de Jorge Viana em candidatar-se ao governo pela Federação (PT-PCdoB e PV) foi a gota d’ água.

Em discurso hoje (assista) em evento do PCdoB, o deputado Edvaldo Magalhães, sem citar nomes, falou em covardia de ‘líderes’ do campo progressista e disse que o momento exige ‘coragem’ para enfrentar a ameaça do governo da morte, o governo Bolsonaro.

A alternativa Petecão voltou à mesa.

J R Braña B.

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)