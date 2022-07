…em momentos cruciais…rápido de discurso do deputado Edvaldo Magalhães em evento do PCdoB nesta noite na sede do partido….

-Estamos inaugurando um espaço de resistência…Precisamos ter coragem…assista trecho ao clicar na imagem do #shorts

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)